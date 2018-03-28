Президент Армении Серж Саргсян поздравил Армена Шекояна с юбилеем
Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 28 марта, направил поздравительную телеграмму поэту Армену Шекояну по случаю его 65-летия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.В послании сказано, что Армен Шекоян – один из самобытных представителей армянской литературы, произведения которого наполнены духом времени и раскрывают чаяния и внутренний мир современников. Президент Армении Серж Саргсян пожелал ему крепкого здоровья, всех благ и новых творческих успехов.
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