Время в Ереване: 11:07:36,   28 Март

Президент Армении Серж Саргсян поздравил Армена Шекояна с юбилеем


Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 28 марта, направил поздравительную телеграмму поэту Армену Шекояну по случаю его 65-летия. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В послании сказано, что Армен Шекоян – один из самобытных представителей армянской литературы, произведения которого наполнены духом времени и раскрывают чаяния и внутренний мир современников. Президент Армении Серж Саргсян пожелал ему крепкого здоровья, всех благ и новых творческих успехов.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации