Президент Армении Серж Саргсян поздравил Армена Шекояна с юбилеем

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 28 марта, направил поздравительную телеграмму поэту Армену Шекояну по случаю его 65-летия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В послании сказано, что Армен Шекоян – один из самобытных представителей армянской литературы, произведения которого наполнены духом времени и раскрывают чаяния и внутренний мир современников. Президент Армении Серж Саргсян пожелал ему крепкого здоровья, всех благ и новых творческих успехов.