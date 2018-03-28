Президент Армении Серж Саргсян поздравил Сона Ованнисян с юбилеем

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 28 марта, направил поздравительную телеграмму заслуженному деятелю искусств Республики Армения, дирижеру Сона Ованнисян по случаю ее 55-летия, пожелав юбиляру крепкого здоровья, счастливой жизни и новых творческих достижений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян высоко оценил вклад Сона Ованнисян в развитие и популяризацию армянского музыкального искусства.

Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что успехи основанного и возглавляемого ею хора «Овер» в Армении и за рубежом говорят о высоких профессиональных качествах Сона Ованнисян и ее преданности национальному искусству.