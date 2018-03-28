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СМИ: Ким Чен Ын написал о могуществе КНР


Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел в ходе своего визита в Пекин выставку в Академии наук Китая и оставил там запись в книге посещений, отметив могущество КНР и мудрость ее руководства. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын 27 марта осмотрел выставку, демонстрирующую новаторские успехи, достигнутые в Академии наук Китая после 18 съезда КПК", - пишет агентство. "Мы можем осознать могущество Китая - нашего великого соседа. Под мудрым руководством Коммунистической партии Китая будут достигнуты еще более выдающиеся успехи в науке. Ким Чен Ын, 27 марта 2018 года", - написал лидер.

 




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