Погибшие в ДТП в Гандзаке были отцом и сыном

Погибшие 27-го марта во время ДТП в селе Гандзак Гегаркуникской области водитель и пассажир были отцом и сыном. Как сообщил «Арменпресс» директор школы номер 2 Гандзака Грачик Асатрян, авария произошла в селе.

Вардан Ахоян врезался в дерево на своем личном автомобиле, в результате чего погибли он и его 8-летний сын – Грачик Ахоян. «Несказанное несчастье – как для семьи, так и для всего села и нашей школы. Грачик Ахоян был нашим учеником, учился во втором классе, очень умный ребенок. Он был единственным наследником рода – младшим братом 2 сестер.

Это очень скромная, образцовая семья. Жаль, что с ними случилась эта трагедия. Скорбит все село»,- сказал директор школы номер 2 Гандзака Грачик Асатрян.

Хосров Хлгатян