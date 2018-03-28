Ураганный ветер причинил в Шираке ущерб на сумму в 63 млн драмов

Комиссия по оценке причиненного в Шираке ветром ущерба завершила свою работу. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью областной администрации, 4 группы в составе комиссии обошли все населенные пункты, пострадавшие от ураганного ветра. По предварительным итогам, ураганный ветер 24-го марта причинил в Шираке ущерб на сумму в 62-63 млн драмов.

В составе комиссии работали, кроме специалистов, представители общин. «Наибольший ущерб был причинен в Гюмри – около 25 млн драмов. в основном, пострадали многоквартирные здания о собственные дома: крыши, щиты, электрические столбы. Пострадали крыши 4 школ. Ущерб, нанесенный Австрийской больнице, составил около 6 млн драмов.

Около 7 млн драмов составил ущерб, нанесенный дому по адресу ул.Мгера Мкртчяна, 44. Пострадали крыши в Артике, Ахуряне, Ани»,- сказал губернатор Ширака Артур Хачатрян. Протокол комиссии был заверен и препровожден в Министерство по территориальному управлению и развитию Армении.

Арменуи Мхоян