Несмотря на рост числа заболевших скарлатиной, в Армении нет опасности вспышки заболеваемсти

В январе-феврале 2018 года было зарегистрировано 109 случаев заболевания скарлатиной, тогда как за тот же период прошлого года число заболевших скарлатиной составляло 68. В основном, это малолетние дети. В соцсетях родители высказывают обеспокоенность по этому поводу. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала начальник отдела особо опасных и воздушно-капельных инфекций Национального центра по контролю заболеваемости и профилактике Министесртва здравоохранения Армении Лиана Торосян.

«В феврале прошлого года было 44 слуая, в этом году – 54. Однако неверно интерпретировать абсолютные цифры, поскольку на 100 000 населения показатель прошлого года составил 1.5, этого года - 1.8: т.е., рост был незначительный, и его можно объяснить более совершенной системой выявления и контроля за заболеваемостью»,- сказала начальник отдела особо опасных и воздушно-капельных инфекций Национального центра по контролю заболеваемости и профилактике Министесртва здравоохранения Армении Лиана Торосян.

По ее словам, в Армении нет опасности вспышки заболеваемсти скарлатиной.

Скарлатиной болеют только представители человеческой расы. Болезнь проявляется воспалением миндалин, общей интоксикацией и мелко-точечной сыпью. Основная группа, подверженная этой инфекции – дети в возрасте 2-10 лет. Источник инфекции – заболевшие персоны. При отсутсвии надлежащего лечения человек может стать носителем инфекции. Болезнь передается воздушно-капельным путем, у детей – и при контакте.

Лиана Торосян призывает при первых же признаках заболевания обращаться к врачам, чтобы предотвратить распространение инфекции и обеспечить профилактику носительства инфекции. Осложнения возникают нечасто., скарлатина легко поддается лечению, однако в случае ослабленности организма может вызывать такие осложнения, как эндокардит, лимфадениты, поражения суставов.

«На данный момент опасности вспышки скарлатины нет, рост заболеваемости на 10 случаев нельзя считать угрозой. Вообще – скарлатине не присущи эпидемии»,- сказала начальник отдела особо опасных и воздушно-капельных инфекций Национального центра по контролю заболеваемости и профилактике Министесртва здравоохранения Армении Лиана Торосян.