Белый дом: Китай проинформировал США о визите Ким Чен Ына в Пекин

Правительство КНР во вторник проинформировало Белый дом о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин, в том числе было передано личное послание от председателя КНР Си Цзиньпина президенту США Дональду Трампу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Китайское правительство связалось с Белым домом ранее во вторник, чтобы ввести нас в курс дела о визите Ким Чен Ына в Пекин. В ходе брифинга было также передано персональное сообщение от председателя Си Цзиньпина президенту Трампу, которое было ему затем переправлено", - сказала она.

Сандерс подчеркнула, что "США остаются в тесном контакте со своими союзниками - Южной Кореей и Японией".

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с Си Цзиньпином.