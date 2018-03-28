Европейские индексы выросли - 27-03-18

МОСКВА, 28 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.56% и составил 11970.83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.98% и составил 5115.74 пункта, британский FTSE вырос на 1.62% и составил 7000.14 пункта, российский MICEX вырос на 1.99% и составил 2285.53 пункта, а RTSI вырос на 1.02% и составил 1244.56 пункта.