Цены на цветные металлы - 27-03-18

ЛОНДОН, 28 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.39% и составила 2056.00 долларов США, цена на медь выросла на 2.12% и составила 6689.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.35% и составила 2397.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.36% и составила 13050.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.67% и составила 20965.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.82% и составила 3307.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.00% и составила 25500.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 94750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.