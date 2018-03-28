Активный рост в отрасли строительства является результатом крупных инвестиций: экономист прогнозирует увеличение роста

В ближайшие месяцы можно ожидать тенденции роста, которые отразятся и в других отраслях экономики. Так думает руководитель «Центра инновационных и институциональных исследований», экономист Атом Маргарян, который связывает положительные сдвиги со сделанными в прошлом году крупными инвестициями. «Если в прошлом году были определенные опасения и риски, связанные с инвестициями в аспекте политических процессов, то в этом году их, естественно, нет: положительными являются и тенденции на рынках РФ и ЕАЭС.

Позитивной является и перспектива глобального экономического развития: в этих условиях положительные импульсы поступят ко всем отраслям экономики, включая строительство. Думаю, что рост в этой отрасли превзойдет показатели прошлого года»,- сказал в беседе с «Арменпресс» руководитель «Центра инновационных и институциональных исследований», экономист Атом Маргарян.

По его словам, считающаяся опорной отрасль строительства годами претерпевала спад, что, естественно, замедляло рост ВВП. Причиной, в основном, являлся спад спроса, который, в свою очередь, был связан со снижением уровня частных трансфертов и инвестиций. «Можно сказать, что в прошлом году произошло изменение парадигмы, отрасль стала растущей. Это оказывает влияние и на ряд других отраслей»,- сказал руководитель «Центра инновационных и институциональных исследований», экономист Атом Маргарян.

По его словам, если трансферты выросли в прошлом году на два десятка процентов, то инвестиции выросли в разы. Инвестиции были как со стороны частного сектора, так и в результате сотрудничества государства и частного сектора, превзойдя в общем миллиард долларов. «Значимым был вклад в строительство, что оказало мультипликативный эффект. Активности в отрасли способствовали и благоприятные погодные условия»,- сказал руководитель «Центра инновационных и институциональных исследований», экономист Атом Маргарян.

По его словам, развитие строительства создает возможности для увеличения чисал рабочих мест, поскольку отрасль является системообразующей.

По данным Госстата, рост в отрасли строительства за январь-февраль 2018-го года составил 22,7% - по сравненеию с тем же периодом прошлого года.

Ани Назарян