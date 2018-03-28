Левон Аронян обладает большим потенциалом: четырехкратный чемпион мира по шахматам среди ветеранов Вайсер
Четырехкратный чемпион мира по шахматам среди ветеранов, представляющий Францию, Анатолий Вайсер думает, что Левон Аронян является шахматистом, обладающим большим потенциалом.
Об этом он сказал в беседе с «Арменпресс» во время Турнира претендентов в Берлине. «Трудно сказать, с чем связаны его неудачи во время Турнира претендентов. Возможно, они психологического характера. Уже который раз, как он неудачно выступает на Турнире претендентов. В других состязаниях он играет великоленые партии, однако не здесь. Думаю, он уже сам ответил на вопрос – почему? Если откровенно, то надо посмотреть ему в глаза и понять – что происходит»,- сказал четырехкратный чемпион мира по шахматам среди ветеранов Вайсер.
Он высказался и об остальных участниках турнира. «Этот турнир был одним из самых интересных за всю историю. Это было сязано с участием в турнире Крамника. Борьба же была настолько интересной, что можно было бы написать об этом поэму. Турнир претендентов оправдал надежды»,- сказал четырехкратный чемпион мира по шахматам среди ветеранов Вайсер.
По его словам, представляющий США Фабиано Каруана одержал в Турнире заслуженную победу. «Со спортивной точки зрения он сыграл лучше всех. Это стало особенно заметно в последнем туре»,- сказал четырехкратный чемпион мира по шахматам среди ветеранов Вайсер.
В Турнире претендентов право сыграть с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону получил американец Фабиано Каруана. В последнем туре прошедшего в Берлине турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам Каруана черными фигурами победил россиянина Александра Грищука и с 9-ю очками единолично занял первое место. Азербайджанец Шахрияр Мамедъяров и россиянин Сергей Карякин набрали по 8 очков.
Лидер армянских шахмат Левон Аронян завершил турнир на последнем месте. Аронян в последнем туре белыми сыграл вничью с представителем США Уэсли Со и набрал 4.5 очка.
В 14-и турах армянский гроссмейстер Левон Аронян одержал одну победу, потерпел 6 поражений, завершил 7 партий ничьей.
Варвара АйрапетянБерлин, Германия
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- Аронян сыграл вничью с Со: армянский шахматист занял последнее место турнирной
таблицы
- В последней – ничего не решающей партии, Аронян играет с Со: турнир претендентов
- Аронян снова потерпел поражение: Турнир претендентов
- Турнир претендентов: следующий соперник Ароняна – лидер турнира Каруана