В Кремле подтвердили разговор Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоящий саммит РФ-Турция-Иран, который пройдет в Анкаре. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в администрации Турции сообщили о состоявшемся разговоре лидеров двух стран. "Так", — сказал Песков на вопрос, состоялся ли телефонный разговор и обсуждался ли предстоящий саммит.

В начале апреля в Анкаре пройдет очередное заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией и второй саммит государств-гарантов астанинского процесса – России, Турции и Ирана.