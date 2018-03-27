Армен Саргсян встретился с министром иностранных дел и по европейских делам Люксембурга

Новоизбранный президент Республики Армения Армен Саргсян 27 марта встретился с министром иностранных дел и по европейских делам Люксембурга Жаном Ассельборном.

Как сообщили Арменпресс в офисе Армена Саркисяна, министр Ассельборн поздравил Армена Саркисяна с избранием и пожелал ему успехов.

Он подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии всестороннего сотрудничества с Арменией.

Собеседники коснулись сотрудничества между Арменией и Европейским союзом, в контексте которого были затронуты возможности, которые открываются в результате подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Обсуждались также вопросы развития двусторонних торгово-экономических связей. Армен Саркисян посчитал опыт Люксембурга в банковском деле, финансах и страховании поучительным для Армении.