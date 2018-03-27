Президент Армении принял министра иностранных дел и по европейских делам Люксембурга

Президент Армении Серж Саргсян 27 марта принял министра иностранных дел и по европейских делам Люксембурга Жана Ассельборна, который находится с официальным визитом в Ереван.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян отметил, что он рад приветствовать в Армении министра Жана Ассельборна, человека, чье теплое отношение к Армении и армянскому народу, а также беспристрастная и принципиальная позиция по представляющим интерес для Армении вопросам позволяют считать его другом Армении.

Президент подчеркнул, что Армения глубоко заинтересована в укреплении и развитии отношений с Люксембургом во всех сферах.

По словам президента, существует большой потенциал для развития отношений между Арменией и Люксембургом, и для раскрытия этого потенциала требуется активизация политического диалога, развитие сотрудничества между законодательными органами и расширение договорно-правовой базы.

Собеседники согласились с тем, что укреплению армяно-люксембургских отношений, несомненно, будет способствовать Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, которое важно в плане развития сотрудничества и осуществления реформ в Армении.

На встрече был также затронут вопрос о саммите Франкофонии. Президент Республики Армения выразил надежду, что дружественный Люксембург обеспечит присутствие на высоком уровне на саммите Франкофонии, который состоится в Ереване осенью этого года.

Жан Ассельборн поблагодарил за приглашение принять участие в этом мероприятии и пожелал Армении успехов в проведении двух других государственных мероприятий: 100-летия Республики Армения и майских героических битв и 2800-летия со дня основания Еревана.

Президент Саргсян высоко оценил беспристрастную позицию дружественного Люксембурга по нагорно-карабахскому вопросу и выражение поддержки усилиям и подходам Минской группы ОБСЕ, которые созвучны позиции ЕС.

Серж Саргсян высоко оценил и поблагодарил Люксембург за единогласное принятие парламентом страны резолюции о признании Геноцида армян. Президент Республики и министр Жан Ассельборн обменялись мнениями о возможностях и перспективах развития отношений между двумя странами.