Моя цель в жизни - своей игрой служить своей нации: Левон Аронян

Член сборной Армении по шахматам, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян считает, что турнир претендентов начался плохо для него.

«Турнир претендентов имел плохой старт для меня, а затем, в середине, не удалось изменить ход игр. К сожалению, мы не можем выйти из турнира, когда у нас нет мотивации. Вот почему последние игры были бессмысленными. Игра с Крамником повлияла на все будущие игры. Очень сложно, когда стартовую игру белыми фигурами завершаешь неудачно. Моя цель в жизни - своей игрой служить своей нации», - в беседе с корр. Арменпресс в Берлине сказал гроссмейстер.

В турнире претендентов Аронян потерпел 6 поражений, одержал одну победу и сыграл вничью в 7 турах. Он занял последнее место.

Варвара Айрапетян

Берлин, Германия