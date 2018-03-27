Хавьер Бардем сыграет роль Эрнана Кортеса в сериале студии Amazon

Испанский актер Хавьер Бардем, известный по картинам "мама!" (mother!, 2017), "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012), "Призраки Гойи" (Goya's Ghosts, 2006), сыграет главную роль в будущем сериале, посвященном конкистадору Эрнану Кортесу, завоевателю Мексики. Телефильм готовится запустить в производство студия Amazon Studios. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Variety.

Бардем уже выразил согласие сняться в сериале, заявив, что рад участвовать в этом проекте. "Для меня большая честь рассказать эту эпическую историю полную драмы и конфликтов. Она разворачивается на фоне судьбоносного исторического события - столкновения двух великих цивилизации (Испанской и Ацтекской империй - прим. ТАСС)", - сказал он.

На сегодняшний день известно, что актер также займет кресло исполнительного продюсера. Помимо Бардема продюсированием проекта займутся Стивен Спилберг и его компания Amblin Television, а также Стивен Зеллиан, сценарист фильмов "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York, 2002), "Ганнибал" (Hannibal, 2001) и "Список Шиндлера" (Schindler's list, 1993). Последний сейчас занимается адоптацией оригинального сценария писателя Далтона Трамбо.

Новый проект Amazon Studios расскажет о походе испанского конкистадора Эрнана Кортеса, который в XVI веке участвовал в завоевании империи ацтеков. Пока у проекта нет официального названия, однако известно, что он будет состоять из четырех серий. Оригинальный сценарий был написан Далтоном Трамбо в 60-х годах прошлого века для полнометражного фильма "Монтесума", однако так и не был реализован.





