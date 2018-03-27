Германия не может выслать почти 65 тыс. мигрантов из-за отсутствия документов

Власти Германии не могут выслать из страны почти 65 тыс. мигрантов, которые получили отказ на представление убежища в ФРГ, поскольку не располагают необходимыми документами, такими как паспорт, загранпаспорт или заменяющее их удостоверение личности.

Об этом сообщила медиакомпания Funke со ссылкой на конфиденциальный доклад МВД, передает Арменпресс.

Всего по состоянию на конец 2017 года властям пришлось отказаться от высылки 64 тыс. 914 мигрантов, подлежащих депортации. Причем еще в конце 2016 года число тех иностранцев, которых не удавалось отправить из Германии на родину по причине отсутствия документов, составляло примерно 38 тыс.

Большая часть мигрантов, которые получили отказ на представление убежища в ФРГ и из-за отсутствия документов остались здесь, прибыла из Индии (5 тыс. 743), Пакистана (4 тыс. 943) и Афганистана (3 тыс. 915). Гражданство почти 3,8 тыс. иностранцев, находящихся в Германии, до сих пор не установлено.





