В Армении открылось консульство Люксембурга

В Ереване 27 марта состоялась церемония открытия консульства Люксембурга. Как сообщает Арменпресс, консульство станет важным центром сотрудничества двух стран.

Открытие консульства совершили министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел и по европейским вопросам Люксембурга Жан Ассельборн, который прибыл в Ереван с этой целью. Почетным консулом Люксембурга стал Сурен Зограбян.

На церемонии открытия присутствовала депутат НС Армении, глава парламентской группы дружбы Армения-Люксембург Карине Ачемян.

«Наша миссия очень ясна: мы будем стремиться к дальнейшему развитию связей между Арменией и Люксембургом в разных сферах - банковским, деловым, молодежным программам обмена, и для этого также создается Торговая палата Люксембурга и Армении. Вы знаете, что европейцы не так хорошо знают Армению: одно дело, когда видят по телевидению или в интернете, другое, когда они посещают Армению и удивляются. Люксембург - это сердце Европы, и существует большой потенциал для развития сотрудничества с этой страной в сфере туризма», - сказал консул, добавив, что Армения может предложить Люксембургу то, что предлагает другим странам.

Он сообщил, что Люксембург является одной из стран мира с самым высоким ВВП, а Россия является третьим по объему инвестиций в Люксембург страной.

«Слава Богу, было подписано соглашение между Арменией и Европейским Союзом, которое также будет способствовать инвестициям», - сказал Сурен Зограбян.

Министр Жан Ассельборн отметил, что с большим удовольствием вернулся в Армению. «Армения - страна, которая важна как для европейских стран, так и для Люксембурга», - сказал он, добавив, что он встретился с высшим руководством Армении, и в ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества.