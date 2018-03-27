Азиатские индексы снизились - 27-03-18

ТОКИО, 27 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.65% и составил 21317.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.74% и составил 1717.13 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.05% и составил 3166.65 пункта, а HANG SENG вырос на 0.79% и составил 30790.83 пункта.