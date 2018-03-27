В Чикаго открылось почетное консульство Армении

Официальное открытие Почетного консульства Армении в Чикаго, США, состоялось 22 марта (регион консульства охватывает американские штаты Иллинойс, Миссури, Айова, Висконсин и Миннесота).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, функции Почетного консула Армении будет выполнять Оскар Татосян.

За церемонией открытия последовал дипломатический прием в историческом Union League Club города Чигако. На мероприятии с речью выступил мэр Чикаго Рам Эммануэль. Также выступили посол Армении в США Григор Ованнисян и предстоятель Западной епархии США Армянской Апостольской церкви, архиепископ Хажак Парсамян.

На церемонии присутствовало более 400 гостей, включая конгрессменов штата Иллинойс, членов консульского корпуса города и представителей армянской общины США.

Директор специальных проектов Смитсоновского института Халле Батвин также выступил с речью и представил подробности участия Армении в качестве специального гостя на предстоящем Смитсоновском Фолклайф фестивале в Вашингтоне.