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В результате ДТП в Саратовской области РФ погибли двое армян


В Дергачевском районе Саратовской области 26 марта в ДТП погибли двое армян.
Как передает Арменпресс со ссылкой на  sarnovosti.ru, в 11:45 на 223 км автодороги «Энгельс - Ершов - Озинки» у с. Новоросляевка столкнулись ВАЗ-2110 и КамАЗ (водитель 1987 г.р.).

По предварительным данным, управлявший «десяткой» 27-летний мужчина выехал на полосу встречного движения. За рулем «десятки» находился Армен Казарян, 1991 г.р. По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, протаранив грузовик с госномерами 199 региона (Москва). 

В результате дорожной аварии водитель легковушки и его пассажир Сережа Арутюнян 1990 г.р. получили травмы, несовместимые с жизнью.


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