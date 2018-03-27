В результате ДТП в Саратовской области РФ погибли двое армян

В Дергачевском районе Саратовской области 26 марта в ДТП погибли двое армян.

Как передает Арменпресс со ссылкой на sarnovosti.ru, в 11:45 на 223 км автодороги «Энгельс - Ершов - Озинки» у с. Новоросляевка столкнулись ВАЗ-2110 и КамАЗ (водитель 1987 г.р.).

По предварительным данным, управлявший «десяткой» 27-летний мужчина выехал на полосу встречного движения. За рулем «десятки» находился Армен Казарян, 1991 г.р. По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, протаранив грузовик с госномерами 199 региона (Москва).

В результате дорожной аварии водитель легковушки и его пассажир Сережа Арутюнян 1990 г.р. получили травмы, несовместимые с жизнью.