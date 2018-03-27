Германия выдала полный комплект разрешений на строительство Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 AG во вторник получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Таким образом, суммирует компания, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", - пишет проектная компания. Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км.

Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.