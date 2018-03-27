AFP: во Франции умерла актриса Стефан Одран

Французская киноактриса Стефан Одран (настоящее имя Колетт Дашевиль) ушла из жизни в возрасте 85 лет. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил агентству AFP сын артистки Тома Шаброль.

Как сообщается, актриса скончалась "от последствий болезни".

Стефан Одран начала артистическую карьеру в 1950-х годах с выступлений в парижских театрах. На киноэкране она дебютировала с небольших ролей второго плана в фильмах режиссеров французской новой волны. Известность ей принесло сотрудничество с Клодом Шабролем, который впоследствии стал ее супругом. Их первой совместной работой стал фильм "Кузены" (Les Couisins, 1959), где Одран сыграла одну из эпизодических ролей.

В дальнейшем актриса стала главной музой Шаброля, в фильмах которого она играла ведущие роли. Эти работы принесли Одран признание во Франции и за ее пределами. Расцвет карьеры актрисы пришелся на 1970-е годы, когда она отметилась участием в таких картинах Шаброля, как "Мясник" (Le Boucher, 1970) и "Кровавая свадьба" (Les Noces rouges, 1973).

Сотрудничала она и с испанским режиссером Луисом Бунюэлем. За работу в его фильме "Скромное обаяние буржуазии" (Le Charme discret de la bourgeoisie, 1972) она удостоилась престижной британской премии BAFTA за 1973 год как лучшая актриса. В послужном списке Одран также главная французская кинопремия "Сезар" 1978 года за лучшую роль второго плана в картине "Виолетта Нозьер" (Violette Noziere, 1978).





