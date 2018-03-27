Заместитель Тулеева на коленях попросил прощения за пожар в Кемерове

Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед собравшимися на площади Советов в Кемерове после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я прошу прощения у тех, кто попал в эту сложную ситуацию и хочу встать на колени перед вами", - сказал Цивилев и встал на колени.

"Всегда в тяжелой ситуации, когда было действительно больно и трудно, народ вставал друг перед другом на колени и просил прощения", - пояснил чиновник.

В настоящее время стихийная акция, на которой звучали, в том числе, призывы отправить в отставку губернатора Кузбасса Амана Тулеева, продолжается.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 69 человека. Госпитализированы 15 человек. Также есть информация о пропавших без вести, но их число разнится.