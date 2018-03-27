Эрдоган лично приказал организовать протесты в Берлине против признания Геноцида армян: Der Spiegel

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично распорядился организовать протесты в Германии в связи с принятием в июне 2016 года Бундестагом резолюции о признании Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство «Ahval», об этом пишет Der Spiegel.

Телефонный звонок, записанный немецкой полицией, свидетельствует о том, что Эрдоган звонит 1 июня (за день до принятия Бундестагом резолюции) представителю правящей партии Турции «Справедливости и развития» Метину Кюлинку, который в то время находился в Берлине и занимался организацией протестов.

Der Spiegel опубликовала стенограмму одного из телефонных звонков, записанных полицией земли Гессен, которая позволяет предположить, что Эрдоган лично руководил протестами.

Полиция Гессена прослушала, как Эрдоган звонит Кюлунку 1 июня 2016 года в 23:30. «Как вы, господин президент?», - спрашивает Кюлунк, а затем сообщает о протестах против резолюции, которая обсуждалась в Берлине. «Я жду ваших приказаний», - говорит депутат. В ответ Эрдоган говорит, что позже свяжется с Кюлунком и желает ему спокойной ночи.

Немецкое издание сообщает, что содержание телефонного разговора шокировало полицию Гессена, которая рассказала, какое важное значение придает Анкара резолюции о Геноциде армян и протестам против ее принятия, что лично президент страны заинтересован в этом вопросе.

Der Spiegel пишет, что в настоящее время ведется расследование, чтобы выяснить связи Кюлунка с секретными службами Турции после появившихся в 2017 году сообщений о том, что депутат предоставил средства турецко-германской националистической группе Osmanen Germania. Согласно информации, средства были использованы на покупку боеприпасов против курдских группировок.

Бундестаг Германии 2 июня 2016 года принял резолюцию «Память о Геноциде армян и других христианских меньшинств в Османской империи 101 год назад» о признании Геноцида армян. Только один депутат проголосовал против принятия резолюции, а еще один воздержался. Выступавшие единодушно подчеркнули необходимость встречи лицом к лицу с прошлым, а также содействия примирению между Арменией и Турцией. В Бундестаге было озвучено преступление Османской Турции и подчеркнуто, что этот шаг не является ни обвинением, ни требованием, а данью памяти жертв.

После принятия резолюции около 1000 турок организовали протесты в Берлине.