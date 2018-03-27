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В Армении пожарные расчеты ЮВО и МЧС Армении провели тактико-специальные учения


Военнослужащие пожарных расчетов российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении,             во взаимодействии с  пожарными расчетами министерства по чрезвычайным ситуациям Армении провели тактико-специальные противопожарные учения на полигоне Камхуд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе учений отрабатывались вопросы взаимодействия в ликвидации очагов условного возгорания парка боевых машин, складов, палаточного лагеря и административных помещений поэтапно.

Основная задача совместных учений заключается в слаживании пожарных расчетов в соединении, обучении их алгоритмам действий на военных объектах  и при совершении маршей в экстремальных не стандартных ситуациях, а также взаимодействии с подразделениями МЧС Армении.

В совместных тактико-специальных противопожарных учениях в Закавказье принимали участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники пожарных расчетов двух стран.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах российской военной базы ЮВО в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, военный аэродром Эребуни, а также более 20 военных городков и специальных объектов.




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