ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,0%

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 27 марта 2018 года, было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,0%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в феврале 2018 года была зарегистрирована 0,5% инфляция, показатель за тот же месяц прошлого года составлял 0,9%. В результате 12-месячная инфляция составила 3,3% на конец месяца.

В начале года фактические изменения во внешнем секторе в основном совпадали с прогнозами ЦБ, другими словами, тенденции улучшения глобального экономического роста и инфляционной среды на некоторых международных товарных рынках продолжались. В этих условиях Совет ЦБ по-прежнему ожидает из внешнего сектора слабые инфляционные воздействия, сопровождаемые расширением внешнего спроса.

По оценкам ЦБ, в первом квартале 2018 года показатель экономической активности превзошел ожидания в связи с высокими темпами роста, отмеченными в отраслях промышленности, строительства и услуг. Высокие темпы роста также были зафиксированы в плане внутреннего спроса благодаря расширению денежно-кредитной политики. В то же время дополнительные инфляционные ожидания, существующие с начала года, значительно смягчились и стабилизировались.

Учитывая вышеизложенное, Совет ЦБ считает целесообразным сохранение имеющегося стимулирующего уровня денежно-кредитных условий. Вместе с этим Совет ЦБ считает, что под влиянием ожидаемых развитий в среднесрочном отрезке возникнет необходимость постепенной нейтрализации стимулирующих денежно-кредитных условий для достижения целевого уровня инфляции. В результате, ожидается, что инфляция продолжит постепенно повышаться, колеблясь в пределах допустимого интервала с последующим закреплением вблизи целевого уровня.

В случае проявления рисков отклонения от перспектив экономического развития и от траектории восстановления инфляции, ЦБ внесет соответствующие корректировки в направления денежно-кредитной политики.