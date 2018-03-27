Последний тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии последнего тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с Уэсли Со.

Другие пары: Александр Грищук – Фабиано Каруана, Сергей Карякин - Дин Лижэнь, Шахрияр Мамедъяров - Владимир Крамник.

По итого 13-го тура лидером турнира с 8 очками является Каруана. Далее идут Мамедъяров и Карякин с 7,5 очками, Лижэнь с 7 очками. В активе Грищука – 6,5 очков, Крамника - 6 очков, а Со имеет в своем активе 5,5 очка. Аронян замыкает турнирную таблицу с 4 очками.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.