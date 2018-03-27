Следствие попросило об аресте пяти человек по делу о пожаре в Кемерове

Следственный комитет попросит суд арестовать пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении в телеграм-канале СКР.

В нем уточняется, что следователи намерены ходатайствовать об аресте обвиняемых.

Как ранее сообщалось, по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" были задержаны пять человек. Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. МЧС подтвердило гибель 64 человек. Родственники жертв пожара собрали данные о еще 85 пропавших без вести.