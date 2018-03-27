В Армении инженеры ЮВО подготовят полигоны к КШУ

Военные инженеры российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершают подготовку Камхуд и Алагяз для проведения командно-штабных учений (КШУ) на местности в составе соединения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие в течение месяца оборудовали дорожное полотно, командные пункты и фортификационные сооружения на полигонах с использованием штатных бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и автомобильной специальной военной техники.

В преддверии выполнения специальных задач на полигонах проведена сплошная очистка местности на предмет наличия взрывчатых веществ с использованием миноискателей «Коршун» и дрессированных минно-розыскных собак.

В подготовке высокогорных полигонов ЮВО в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих с миннорозыскными собаками и около 50 единиц военной специальной военной техники.