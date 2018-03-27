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28 марта объявлено в России днем общенационального траура


Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В документе говорится о постановлении главы государства в День траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ, правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено принять необходимые меры по оказании помощи семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Правительство РФ уже приняло решение об оказании помощи семьям погибших в размере 1 млн рублей, аналогичные выплаты произведут и власти Кемеровской области.

 

 




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