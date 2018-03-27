“Кемерово, мы с тобой”: перед посольством РФ в Армении возлагаются цветы

В память о погибших от пожара в торговом центре “Зимняя вишня” города Кемерово Российской федерации, перед зданием посольства РФ в Армении многочисленные граждане возлагают цветы и игрушки. По сообщению «Арменпресс», рядом с возложенными перед посольством цветами находится плакат с надписью “Кемерово, мы с тобой”.

25 марта в торговом центре “Зимняя вишня” города Кемерово возгорелся сильный пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 14 человек, в том числе 3 ребенка. 53 человека получают лечение в амбулаторных условиях. Некоторые источники 26 марта сообщили, что 16 человек пропали безвести.

Президент РФ Владимир Путин, который прибыл в Кемерово, назвал произошедшее “преступной небрежностью”, призвав соответствующие органы дать правовую оценку произошедшему. Он также призвал не подвергать сомнению официальные данные о погибших и пострадавших. Президент посетил госпитализированных.

В связи с произошедшим в Кемерово трагическим случаем, телеграммы соболезнования послали президент Армении, председатель Национального собрания и премьер-министр.