Стало известно о состоянии потерявшего семью в пожаре в Кемерове мальчика

В кемеровской детской больнице пришел в сознание 11-летний мальчик, который потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» всю семью — обоих родителей и младшую сестру. Как передает Арменпресс, об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, на заявление которой ссылается пресс-служба министерства.

По словам Скворцовой, ребенок начал дышать, самостоятельно поел, общается и рассказывает о произошедшем. «По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений», — добавила министр.

Накануне, 26 марта, глава Минздрава рассказала о мальчике, который выпрыгнул с четвертого этажа ТЦ, спасаясь от огня. Скворцова отмечала, что его состояние было самым тяжелым. У него были травматическое поражение грудной клетки и пневмонит, переломы костей таза, травма органов брюшной полости.