Протестующие против заключения Пучдемона заблокировали несколько дорог в Каталонии

Активисты организации "Комитеты защиты республики" (CDR) заблокировали движение на двух автомобильных дорогах в Каталонии, протестуя против заключения под стражу ряда каталонских политиков, в частности экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета El Mundo.

В частности, протестующие заблокировали в районе города Фигерас шоссе AP-7, подходящее к границе с Францией, а также шоссе N-340 в районе муниципалитета Альканар, что может повлиять на движение в сторону провинции Валенсия.

Газета сообщает, что в акции принимают участие десятки человек.

В понедельник суд в Германии оставил под стражейПучдемона, задержанного немецкой полицией 25 марта на границе с Данией. Ожидается, что Пучдемон будет находится под стражей до тех пор, пока Германия не изучит европейский ордер на его арест, выданный испанским судом. СМИ отмечают, что обработка запроса может занять до 60 дней.