Общее число высылаемых российских дипломатов достигло 139

Вслед за Великобританией, по последним данным, еще 23 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Решение о выдворении российских дипломатов приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия. с территории государств ЕС высылаются 33 российских дипломата.

Последней на данный момент страной, объявившей о высылке российских дипломатов, стала Австралия. В совместном заявлении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп отмечается, что два высылаемых российских дипломата являются незаявленными сотрудниками разведки.