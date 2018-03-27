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США испытали СВЧ-оружие


Американский производитель вооружения Raytheon на полигоне в Оклахоме испытал микроволновую HPM (High powered microwave) и лазерную HEL (High-energy laser) пушки. Компания продемонстрировала действие систем, которые в совокупности дистанционно обезвредили 45 беспилотных летательных аппаратов и 6 наземных мин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Popular Mechanics.

Как отметили в Raytheon, система HPM, в отличие от HEL, за раз выводит из строя 2-3 беспилотника. В перспективе военные инженеры планируют усовершенствовать данные комплексы, что позволило бы проводить дистанционный подрыв подлетающих снарядов противника непосредственно в воздухе.




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