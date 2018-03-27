Погибла как герой: педагог принесла себя в жертву, спасая детей в Кемерово

В кемеровской гимназии №17 скорбят по 37-летней учительнице Татьяне Дарсалия, которая погибла в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, пытаясь вывести детей из полыхающего здания, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Дарсалия вместе со своей 14-летней дочерью Элеонорой пришли в торговый центр в воскресение, чтобы отдохнуть. По словам очевидцев, когда поднялась паника, Татьяна вывела дочь из здания и, узнав, что на верхнем этаже оставались дети, отправилась им на помощь. Оттуда Дарсалия уже не вернулась.

"Мы будем ее любить и помнить ее всегда, она была и остается лучшей из лучших. Мне до сих пор не верится, что это произошло именно с ней, но я горжусь, что это моя мама. Она погибла, как герой, пропустив вперед себя детей и не могла поступить иначе. Она всегда останется в наших сердцах", — пишет дочь Татьяны Элеонора на странице в социальной сети ВКонтакте своей погибшей матери.

Вместе с 14-летней Элей, по Татьяне глубоко скорбят все друзья, ученики, знакомые и даже просто незнакомые люди.

"Хочу сказать, что вы не просто женщина, вы ГЕРОЙ! Я всегда буду вас помнить как очень добрую и понимающую женщину! Элю я любила, люблю и буду любить, с ней будет всё хорошо, я обещаю. Пусть земля вам будем пухом", — написала на странице Татьяны Анастасия Комарова.