Инспекторы МЧС находятся в многолюдных торговых центрах Еревана

После трагедии в Кемерово, у многих возникла обеспокоенность состоянием многолюдных торговых центров Еревана.

Министерство ЧС Армении в ответ сообщило, что с начала года эти работы находятся в центре их внимания, и прямо сейчас сотрудники Государственной пожарной инспекции проводят противопожарные исследования в торговом центре “Далма Гарден Мол”. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МЧС Нана Гндоян.

Отвечая на многочисленные вопросы средств массовой информации, МЧС Армении сообщает, что еще в начале года оно обратилось к различным организациям, и напомнило, что для снижения риска пожаров и защиты от них населения и окружающей среды необходимо строго выполнять требования противопожарной безопасности. С начала 2018 года по сей день, МЧС, в объектах скопления людей численностью более 50 человек (гостиницы, пункты питания, торговые центры и пр.) проводятся исследования. Везде, где были обнаружены недочеты, руководителям поручено в соответствующие сроки их устранить.