Азербайджан необходимо вернуть в конструктивное поле: Эдвард Налбандян

Возможно Азербайджан действительно не в состоянии вернуться в конструктивное поле, и его надо вернуть туда. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и по европейским вопросам Жаном Аселборном, отвечая на вопрос журналистов, что имеет в виду Алиев, когда говорит, что после президентских выборов переговоры вокруг карабахского конфликта войдут в новый, более активный этап, основанный на креативных идеях сопредседателей.

“Баку говорил, что надо вести содержательные, субстантивные или логические переговоры – можно подумать, что до сих пор эти переговоры не были ни содержательными, ни логическими. В таком случае, почему президент этой страны участвовал в более чем двух десятках встреч на самом высоком уровне, если они были несодержательными и нелогичными. Теперь, “с успехом” завершив этап этих переговоров, они переходят к новому этапу, который, якобы, должен быть основан на каких-то креативных предложениях сопредседателей. О какой креативности речь? Может той креативности, которая является продуктом не очень здорового воображения Азербайджана? И эта креативность дошла до того, что заявляют, что наша 2800-летняя столица и другие районы Армении являются историческими территориями Азербайджана. Или та креативность, по которой он все время угрожает применить силу… А может они нашли новый трюк, чтобы объяснить, почему они отказываются от предложений сопредседателей? От пяти принципов, выдвинутых президентами этих стран, от предложений, которые разработаны как единое целое”, - сказал он.

Эдвард Налбандян отметил, что он ожидает, чтобы эти предложения Азербайджана стали бы креативными и приемлемыми.

“Возможно они считают, что эти предложения были не креативными, а примитивными. То есть, они дают себе право оценивать, какие предложения креативны. Сейчас важно то, чтобы они отказались от этих, очень далеких от реальности лингвистических упражнений, вернулись бы в конструктивное поле и, в первую очередь, выполнять взятые на себя во время встреч обязательства и уважали бы их”, - отметил Эдвард Налбандян, добавив, что в вопросе выполнения договоренностей Азербайджан продолжает действовать в духе присущей им политики, то есть, отказывается от них.