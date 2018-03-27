Министр иностранных дел Армении встретился с министром иностранных и европейских дел Люксембурга

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 27-го марта встретился с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном, который находится в Армении с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, встреча началась с беседы тет-а-тет, после чего переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций.

Приветствуя гостя, министр Налбандян подчеркнул, что наряду с многочисленными встречами в рамках международных конференций, визит в Армению является хорошей возможностью для продолжения обсуждений по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам.

Министр иностранных дел Армении выразил благодарность министру Ассельборну за ценный вклад Люксембурга в деле предупреждения геноцидов и преступлений против человечества, высоко оценив признание Геноцида армян со стороны Люксембурга в 2015 году, а также постоянную поддержку международным усилиям по предупреждению. Эдвард Налбандян поблагодарил за поддержку со стороны Люксембурга предложенной Арменией резолюции в связи с 70-й годовщиной принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Советом ООН по правам человека в минувшие выходные.

Выразив благодарность за приглашение и теплый прием, министр Ассельборн заверил, что его страна заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Арменией.

Министр иностранных дел Армении положительно оценил открытие Почетного консульства Люксембурга в Армении, выразив надежду, что это станет первым шагом на пути к обеспечению постоянного присутствия Люксембурга.

Собеседники коснулись вопросов развития двусторонних торгово-экономических отношений, обменялись мнениями о возможности проведения армяно-люксембургского бизнес-форума, который послужит хорошей возможностью для налаживания деловых отношений между представителями частного сектора двух стран, содействия взаимовыгодному сотрудничеству, а также определения возможных сфер для инвестиций.

В повестку дня встречи были включены вопросы, связанные с расширением договорно-правовой базы, проведением периодических консультаций между министерствами иностранных дел, укреплением сотрудничества на международных платформах, в частности в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в рамках Международной организации Франкофонии. В этом контексте министр Налбандян поблагодарил министра Ассельборна и Люксембург за безусловную и принципиальную поддержку инициативы по проведению 17-го саммита Франкофонии в Армении.

Эдвард Налбандян и Жан Ассельборн детально обсудили подготовительные работы в преддверии саммита Франкофонии в Ереване, заседаний совета министров иностранных дел и постоянного совета, а также сопутствующих мероприятий в рамках саммита. Была подчеркнута важность участия деловых кругов Люксембурга в Экономическом форуме Франкофонии, который состоится 10-го октября в Армении.

Были затронуты вопросы сотрудничества между Арменией и Европейским союзом, в контексте которого были подчеркнуты возможности, предоставляемые подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Министры иностранных дел обсудили межпарламентские связи, деятельность групп дружбы, действующих в законодательных органах двух стран.

Министр Налбандян представил своему коллеге совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.

В конце встречи министры иностранных дел Армении и Люксембурга провели совместную пресс-конференцию.

Жан Ассельборн прочитал лекцию для слушателей Дипломатической школы МИД Армении.

Сегодня Эдвард Налбандян и Жан Ассельборн будут присутствовать на торжественной церемонии открытия Почетного консульства Люксембурга в Армении.