Япония реформировала командование сухопутным силами самообороны

Впервые с 1954 года в Японии провели реформирование сухопутных сил самообороны, объединив пять их региональных формирований под общим командованием. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания NHK.

Общее командование будет подчиняться непосредственно министру обороны страны.

Ранее в сухопутных силах существовало пять региональных подразделений без общей управляющей структуры. Реформа командования призвана придать единую форму управления войсками.

Кроме того, официальный статус получило также подразделение быстрого развертывания, оснащенное техникой, способной передвигаться как по суше, так и по воде. В Японии его официально называют подразделением-амфибией. Оно призвано укрепить защиту юго-западных удаленных островов в регионе, где наращивает активность Китай. Подразделение будет непосредственно подчиняться созданному во вторник общему командования сухопутных сил самообороны.