Арташес Гегамян: Мы – одна команда!

Уже становится доброй традицией проведение совместных заседаний Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения с профильными комитетами Федерального Собрания Российской Федерации – Комитетом по международным делам Совета Федерации и Комитетом по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы (далее Комитет). Очередное совместное заседание с Комитетом Госдумы состоялось 26 марта т.г. в Ереване (далее Совместное заседание). Докладчики и выступившие в ходе заседания депутаты ГД Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА охватили широкий круг вопросов, касающихся как двусторонних отношений, отношений между государствами-членами Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), так и международного положения, складывающегося в ареале ЕАЭС. Обсуждение проходило в обстановке искренности, доверительности и взаимопонимания. Особое место было отведено перспективам развития российско-армянских отношений в условиях нагнетания международной напряженности со стороны отдельных центров силы мировой политики. Всесторонне были обсуждены вопросы углубления армяно-российского стратегического союза на фоне как региональных, так и глобальных вызовов и угроз безопасности. При этом особое внимание было уделено проблемам активизации публичной дипломатии. И вовсе неслучайно, что вторым пунктом повестки дня Совместного заседания был пункт: «Евразийская интеграция и народная дипломатия», а выступить с докладом с армянской стороны было поручено Вашему покорному слуге, Арташесу Гегамяну. По свежим впечатлениям прошедшего Совместного заседания могу вполне однозначно утверждать: армянские и российские парламентарии не только услышали друг друга, но и наметили перспективные направления для продолжения своих совместных усилий по всестороннему углублению отношений в рамках ЕАЭС. По установившейся в Национальном Собрании РА традиции хотелось бы вынести на суд читателей полный текст моего выступления на Совместном заседании.

Выступление Арташеса Гегамяна при обсуждении вопроса

«Евразийская интеграция и народная дипломатия»

(26 марта 2018 года)

Тема моего выступления «Евразийская интеграция и народная дипломатия». Чтобы не говорить только о каких-то стандартных формах народной дипломатии, которые прошли испытание временем и ,бесспорно, в условиях стабильности в отношениях центров силы мировой политики давали положительные результаты, попробуем определить формы организации публичной дипломатии в нынешних реалиях, характеризующихся крайне обострившимися международными отношениями. Думается, что очень важно несколько подробнее уяснить, а в каких условиях публичная дипломатия будет проводиться­? Не вызывает сомнений, что условия, сложившиеся в мире в настоящее время, в корне отличаются от тех, которые были в начале 2015 года, в январе, когда Армения вступила в Евразийский экономический союз. Достаточно сказать, что в настоящее время мир вступил в полосу холодной войны. Причем велика опасность ее перехода в фазу горячей. Для этого достаточно прочитать аналитические материалы самих американских политологов, в частности, Ричарда Хааса, бывшего высокопоставленного американского дипломата, одного из теоретиков внешней политики США. Буквально пару дней назад он заявил, что США в настоящее время переживают «самый опасный момент» в своей современной истории, поскольку президент Дональд Трамп ведет одновременно войну на трех фронтах. «Дональд Трамп теперь настроен вести войну на трех фронтах: политическую борьбу против Боба Мюллера (Роберт Мюллер, спецпрокурор, расследующий «русское досье» Дональда Трампа), экономическую – против Китая, других торговых партнеров, а также настоящую – против Ирана и Северной Кореи. Это самый опасный момент в современной американской истории, в значительной степени это вызвали мы сами, а не какие-то события», – написал Хаас в Twitter. Но вопрос в том, что мы имеем дело с долгосрочной перспективой не спадания международной напряженности и выход на такой вывод имеет под собой глубинные экономические причины. Достаточно отметить, что в настоящее время федеральный внешний долг Соединенных Штатов Америки перевалил за 20 триллионов долларов, что составляет 107,48 процента к ВВП этой страны. Как же США будут выходить из этой долговой ямы? Отметим также, что федеральный (государственный) долг США на ближайшее десятилетие будет расти. Так, дефицит Федерального бюджета США на 2018 финансовый год, который начинается с 1 октября 2017 года, будет равен 832 млрд долларов, а в 2019 г. – 984 млрд долларов, причем при составлении бюджета предполагался устойчивый трехпроцентный рост экономики США. Если этого не произойдет, то федеральный долг США будет еще выше. Здесь уместно вспомнить слова сорокового президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, который как-то заметил: «Мы имеем долг в триллион долларов не из-за того, что у нас нет достаточного количества налогов. Мы имеем долг в триллион долларов, потому что мы слишком много тратим». А сейчас, как уже было сказано, федеральный долг США перевалил за 20 трлн долларов и в ближайшие годы будет и далее расти. То есть вновь на всю катушку заработает печатный станок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Таким образом, мы можем констатировать, что как в 2018, так и в 2019 гг. расходы Федерального бюджета США будут в суммарном виде на 1 трлн 816 млрд долларов превышать доходы бюджета. И все это возможно лишь благодаря доминированию доллара США в качестве основной мировой резервной валюты. Естественно, что такое положение дел никоим образом не может устраивать такие державы, каковыми являются Россия и Китай, впрочем как и другие страны с быстро развивающейся экономикой, которые не могут смириться с тем, что за счет налогоплательщиков своих стран они поневоле поддерживают экономически не подкрепленный высокий жизненный уровень граждан США.

К опасной черте подходит и государственный внешний долг государств-локомотивов Европейского Союза. Так, по данным The World Factbook – Central Intelligence Agency внешний долг Германии (на 31 марта 2016 г.) составил 5 трлн 326 млрд долларов при ВВП этой страны по паритету покупательной способности (далее ППС) в 4 трлн 150 млрд долл. (по итогам 2017 г.), то есть 128,3 % к ВВП; внешний долг Франции составил 5 трлн 360 млрд долл. (на 31 марта 2016 г.) при ВВП по ППС – 2 трлн 880 млрд долл. (по итогам 2017 г.), или 189,7 % к ВВП; в Италии внешний долг составил 2 трлн 444 млрд долл. (на 31 марта 2016 г.) при ВВП 2 трлн 307 млрд долл. по ППС (по итогам 2017 г.), или 105,7 % к ВВП. Хотелось бы обратить внимание на соответствующие показатели Великобритании. Так, при ВВП этой страны по ППС в 2 трлн 880 млрд долл. (по итогам 2017 г.) внешний долг Великобритании на 31 марта 2016 г. составил 8 трлн 126 млрд долл., или 282,2 % к ВВП. Таким образом, ведущие государства еврозоны, а также Великобритания накопили государственный долг, существенно превышающий ВВП этих стран.

Вышеперечисленные государства, являясь странами-эмитентами мировой резервной валюты, в случае Германии, Франции, Италии – евро, в случае Великобритании – фунта стерлингов, безусловно, имеют также, как и США в большей степени определенные преимущества: возможность покрытия дефицита своих бюджетов, платежного баланса национальной валютой. Эта возможность, в свою очередь, содействует укреплению позиций национальных производителей этих стран в конкурентной борьбе на мировом рынке. С этим, вне всякого сомнения, не хотят смириться ни Китай, ни Россия, ни другие развивающиеся экономики мира. В этих условиях вполне предсказуемо, что страны-эмитенты мировых резервных валют, чтобы сохранить свои преимущества, обусловленные этим фактором, заинтересованы в сохранении стабильности своих стран, что сделает их привлекательными, в частности, для вложения в государственные ценные бумаги: будь то казначейские обязательства США, а также евробонды и еврооблигации Евросоюза. В конечном итоге это создает возможность указанным государствам жить в долг, не соизмеряя свои, к примеру, социальные расходы с реально располагаемыми доходами. Они, конечно же, осознают, что дестабилизация в разных странах мира неизбежно поспособствует перетоку финансовых ресурсов из них в финансовую сферу стран-эмитентов резервных валют.

Такое противостояние стран-эмитентов мировых резервных валют со странами, которые противостоят такому положению дел, вполне ожидаемо приводит к напряженности в отношениях между ними. Более того, к прямому определению этих стран в качестве противников. Так, 19 января т.г., Пентагон обнародовал новую оборонную стратегию США, в которой в пятерке главных угроз американской безопасности по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса – Россия, Китай, КНДР, Иран и терроризм. А в докладе главы американской национальной разведки Даниэла Коутса Сенату США от 6 марта 2018 года, которая является несколько видоизмененной версией доклада Коутса от 13 февраля 2018 года, содержится и ряд новых обвинений в адрес Российской Федерации, явившихся следствием дальнейшего ухудшения отношений за последний месяц между Россией и США, приведших к нарастающему уровню взаимных угроз. Достаточно отметить, что в этом Докладе есть 34 упоминания о России в отрицательном свете (в 7 из них вместе с Россией упоминается и Китай, в 2-х – Иран). Подобное противостояние, по мнению отдельных стратегов центров силы мировой политики, можно будет разрешить, если, к примеру, подорвать изнутри Евразийский экономический союз, дестабилизировав ситуацию в странах-членах ЕАЭС. И, конечно, поставлена задача дестабилизировать положение, в первую очередь, в Российской Федерации. Однако отметим, что после выборов Президента России 18 марта т.г. эти ожидания стратегов по дестабилизации и управляемому хаосу потерпели крупное фиаско, но эти вопросы по дестабилизации в странах-союзниках России, или же подрыва доверия между ними, с повестки дня отдельных центров силы мировой политики отнюдь не сняты. Чтобы убедиться в этом, достаточно было бы ознакомиться с обилием заголовков статей и комментариев к ним относительно состоявшейся 15 марта т.г. встречи в Астане лидеров стран Центральной Азии. Как отмечалось в одном электронном издании, «недавно встретились (лидеры стран Центральной Азии-А.Г.) впервые без участия России, продемонстрировав единство, независимость и сотрудничество между странами региона, говорят экономисты и политологи» (http://inozpress.kg/news/view/id/52660). Вызывает озабоченность, что президенты Казахстана, Узбекистана, Киргызстана, Таджикистана и председатель парламента Туркменистана единогласно согласились с тем, что: «Самое главное, у нас есть общее понимание и желание наращивать наше партнерство и идти навстречу друг другу. Поэтому мы условились ежегодно в преддверии великого для нас всех праздника Навруз (народный праздник у мусульман, который посвящается весеннему равноденствию) проводить такие встречи на регулярной основе», – сказал журналистам Нурсултан Назарбаев после встречи, согласно заявлению на его официальном сайте.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что в последнее время осложнились торговые отношения между США и Европой после того, как 8 марта т.г. президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт стали на 25 % и импорт алюминия на 10%. Представитель кабмина ФРГ Георг Штрайтер заявил: «Мы считаем эти пошлины противозаконными, мы рассмотрим, как на них реагировать ... Они таят опасность раскручивания спирали эскалации ... Принятие односторонних мер – ошибочный путь по решению проблемы избыточных производственных мощностей в сталелитейной и алюминиевой промышленности». Введение пошлин, конечно, взбудоражило Европу, поэтому США были вынуждены заявить об отсрочке до 1 мая т.г. введение этих пошлин.

Я столь подробно остановился на некоторых угрозах безопасности с тем, чтобы совместно с коллегами из Государственной Думы выработать качественно новые подходы к организации парламентской, публичной дипломатии. Думается, что все согласятся с актуальностью скорейшего начала этой работы. Если мы сосредоточимся лишь на традиционных формах освещения и распространения удавшегося положительного опыта сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС, что, бесспорно, важно и нужно, но при этом не будем согласованно реагировать на вызовы и угрозы безопасности в отношении каждого из наших стран, то наши усилия, на мой взгляд, окажутся недостаточными. Думается, нам важно понять, что напряженные отношения между США и Россией, США и Китаем будут иметь долгосрочный характер. Мне представляется, что отнюдь не гладкими будут и торговые отношения между США и Евросоюзом. Делать подобные прогнозы я берусь озвучивать, ссылаясь на выступления президента США Дональда Трампа. Так, 20 января 2017 г. Дональд Трамп выступил у Капитолия с инаугурационной речью. Напомним читателю некоторые из ключевых моментов его выступления.

1). «Сделаем Америку снова великой», – этим слоганом Трамп завершил свою речь

«Вместе мы сделаем Америку снова сильной, мы сделаем Америку снова богатой, мы сделаем так, чтобы Америкой снова гордились, мы сделаем Америку снова безопасной, и да — мы сделаем Америку снова великой», –заявил президент США.

2). «Начиная с сегодняшнего дня, новое видение будет управлять нашей страной. Начиная с сегодняшнего дня, Америка будет превыше всего, Америка превыше всего», – Дональд Трамп.

3). «Мы будем следовать двум простым правилам: покупай американское и нанимай американцев», – Дональд Трамп.

Можно было бы привести и другие ключевые выдержки из инаугурационной речи президента США. Но, думается, что сказанного достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Так, в 2017 г. дефицит торгового баланса США достиг 566,0 млрд долларов, при этом дефицит торговли с Китаем составил 375,2 млрд долларов, достигнув рекордного уровня в истории торговых отношений между этими странами. Общий дефицит внешней торговли США в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос на 12,1 %. В этих условиях реализация слогана – покупай американское и нанимай американцев – чем может обернуться для торговых партнеров США, нетрудно догадаться.

Вот в ситуации этих реалий нам придется работать, более того, суметь взвешенно, грамотно отражать неизбежные нападки на ЕАЭС. По мне, так это блестяще получается у Президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна, потому что он филигранно работает с коллегами из Запада. Армения, будучи стратегическим союзником России, всегда об этом заявляет. Одновременно политическое руководство нашей страны подчеркивает, что это вовсе не означает, что союзнические отношения Армении и России приведут к похолоданию отношений между, в частности, Арменией и Евросоюзом, между Арменией и Соединенными Штатам Америки и другими центрами силы мировой политики. И вот в этом ключе, по мне, и должна реализовываться народная дипломатия, которая уже не первый год составляет суть публичной дипломатии Армении. Она должна опираться на этот феномен, который свидетельствует о том, что нет непреодолимых противоречий между государствами, в частности, между США, Евросоюзом и Россией. Свидетельством этому служит тот факт, что ближайший союзник России – Армения, выстраивала и выстраивает нормальные, конструктивные взаимоотношения с Европейским союзом. При этом важной вехой в 25-летних отношениях Армении и ЕС стало подписание в ноябре 2017 г. в Брюсселе «Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении – ЕС».

Вот некоторые мысли, которыми я хотел бы поделиться с Вами, уважаемые коллеги.

Уважаемые коллеги, для меня была принципиально важной оценка Константина Федоровича Затулина относительно Национального героя Армении Гарегина Нжде. Я являюсь руководителем партии «Национальное Единение», однако, во второй раз избираюсь в состав Национального Собрания по спискам Республиканской партии Армении, а в состав Парламента Армении избран уже в пятый раз. Так вот, в Республиканской партии Армении, как зеницу ока берегут память патриотов армянского народа, всех тех национальных лидеров, которые ценой своих жизней отстаивали безопасность армян, независимость Армении. Не будь Гарегина Нжде, не было бы Зангезура в составе Армении, уж поверьте этому. И тогда лелеемая идеологами пантуранизма идея создания Великого Турана, исламской дуги в Южном подбрюшье России и до Тихого океана стала бы явью. И Вы очень тонко заметили, Константин Федорович, что даже беспощадное сталинское правосудие, когда даже за самые незначительные провинности людей ставили к стенке без суда и следствия, не вынесло смертельного приговора Гарегину Нжде, он не был осужден на смертную казнь. И для нас было очень важно, когда один из ведущих российских политиков России об этом говорит с полным знанием истории, говорит искренне и очень честно, открыто, во всеуслышание. Более того, в знак еще большей убедительности Константин Федорович привел в пример трагическую историю своего соотечественника, генерал-майора Российской императорской армии, атамана Всевеликого Войска Донского, писателя и публициста Петра Николаевича Краснова, который, как было записано в приговоре суда, «вел посредством сформированных им белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против Советского Союза и проводил активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против СССР» и которого за совершенные преступления приговорили к смертной казни. Вместе с тем, в определенных вопросах Петр Краснов, как справедливо заметил К. Ф Затулин, конечно же, заслуживает уважения, имеется в виду его литературное наследие. И вот именно такой честный и откровенный разговор во многом повышает степень доверительности в отношениях парламентариев наших стран. Вместе с тем следует признать, что маяком честных и доверительных отношений между парламентариями наших стран, безусловно, являются сложившиеся между Президентами России и Армении принципиальные, доброжелательные отношения. Одним из проявлений нового качества отношений, сложившихся между парламентариями наших стран ,является утверждение более глубокой содержательности наших дискуссий, что наглядно проявляется на Совместных заседаниях.

Спасибо большое.

Уважаемые коллеги, окончив работу над данной статьей, я невольно призадумался над тем, а как же озаглавить ее? Ведь для меня было важно, чтобы посредством этой статьи довести до читателей обстановку, дух, содержание состоявшейся дискуссии в ходе Совмествного заседания Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения и Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Не скрою, что в моем понимании наиболее емко состоявшийся форум парламентариев Армении и России можно лаконично озаглавить, охарактеризовать локоничным предложением: «Мы – одна команда!»

Арташес Гегамян,

депутат Национального Собрания от Республиканской партии Армении,

сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Национального Собрания Республики Армения и

Федерального Собрания Российской Федерации,

руководитель делегации Национального Собрания РА в

Парламентской Ассамблее Православия,

председатель партии «Национальное Единение».

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