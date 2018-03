Илон Маск начнет торговать кубиками Лего

Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company начнет производить кубики Лего. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oни будут сделаны из камней, вырубленных в процессе бурения тоннелей, написал он в Twitter.

«Скоро появятся новые товары от Boring Company. Это кирпичики как в Лего в реальном масштабе, сделанные из камней, с помощью которых можно создавать скульптуры и строить здания», — написал Маск.

Первый комплект кирпичей будет посвящен Древнему Египту. Их них, по словам Маска, можно собирать пирамиды, сфинксов, храмы и другие постройки.

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy.