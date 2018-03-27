Армения присоединилась к Ассоциации генеральных секретарей межпарламентского союза

26 марта состоялась сессия Ассоциации генеральных секретарей Межпарламентского Союза (МПС), в которой принял участие руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА Ара Сагателян.

На заседании Ассоциации генеральных секретарей утверждено членство НС РА. Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА А.Сагателян в своем выступлении, поблагодарив за утверждение членства, представил Ассоциации деятельность Аппарата НС РА. Он, в частности, отметил, что Республика Армения полностью переходит к парламентской системе правления и к парламенту перейдут дополнительные функции и ответственность. Соответственно, Аппарат НС реформируется с тем, чтобы качественно и полноценно работать и развиваться в условиях новых реалий.

“Членство в Ассоциации как нельзя своевременно. Мы уверены, что получим поддержку наших коллег, сможем изучить и имплементировать их передовой опыт, особенно в вопросах усиления механизмов парламентского надзора и становления и развития высокопрофессиональной современной аналитической службы”, - подчеркнул А.Сагателян.

Генеральный секретарь Аппарата НС РА в своем слове далее отметил: “Мы готовы делиться собственным положительным опытом во всем, от полноценного внедрения интегрированных технологий цифрового документооборота и до методов обеспечения транспарентности и вовлечения общественности в законотворческий процесс.

Для РА в нашем сложном и противоречивом регионе демократия – основной ресурс. В Армении за последнее десятилетие были осуществлены масштабные демократические реформы, проведены безупречные парламентские выборы, и вскоре завершится переход к полноценной парламентской модели правления.

На этом пути для нас очень важны и политическая, и экспертная поддержка наших коллег и партнеров по развитию, понимающих наши принципы и разделяющих нашу систему ценностных приоритетов.

Эта поддержка передает нам необходимые импульсы для укрепления свобод и проведения новых реформ, в фундаменте которых развитие парламентаризма и парламента”.

Генеральный секретарь ПАСЕ В.Савицки отметил, что структура генеральных секретарей парламентов – старейшая в мире, это площадка, где встречаются люди, ответственные за деятельность аппарата, содействующие парламентариям, обменивающиеся опытом, сотрудничающие со своими коллегами. По его словам, для продуктивного членства важно активное участие в деятельности структуры генерального секретаря парламента Армении. Г-н Савицки приветствовал генерального секретаря НС, а также членство НС РА в Ассоциации.

Председатель Ассоциации генеральных секретарей МПС Ф.Шваб обратился к своему визиту в Армению, отметив, что для него было весьма приятно побывать в парламенте РА, встретиться с руководителем-генеральным секретарем Аппарата НС РА А.Сагателяном. Г-н Шваб проинформировал, что руководитель аппарата армянского парламента включен в состав правления Ассоциации.

“Приятно, что Армения стала членом Ассоциации. Это большой шаг к развитию межпарламентского сотрудничества”, - заметил Ф.Шваб.