Внешнеполитические ведомства Армении и Арцаха провели политические консультации

Внешнеполитические ведомства Армении и Арцаха провели 26-го марта очередные политические консультации. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Со стороны Армении консультации проводил замминистра ИД Армении Ашот Овакимян, со стороны Арцаха – замминистры ИД Арцаха Арминэ Алексанян и Феликс Хачатрян.

В ходе совещаний обсуждались вопросы расширения и развития сотрудничества, согласования позиций по вопросам, представляющим обоюдный интерес, в международных организациях.

Стороны обсудили последние развития в вопросе урегулирования карабахской проблемы. Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

Замминистра ИД Армении Ашота Овакимяна приняли министр ИД Арцаха Масис, Маилян, президент Арцаха Бако Саакян, председатель НС Арцаха Ашот Гулян.