Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

Люксембург и весь ЕС поддерживает инициативы Минской группы ОБСЕ: Жан Аселборн


Министр иностранных дел и европейских вопросов Жан Аселборн считает, что настанет день, когда в формате Минской группы ОБСЕ будет найдено решение Карабахского конфликта.

Как передает«Арменпресс», об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром ИД Армении Эдвардом Налбандяном.

“Хочу добавить,          то в вопросе урегулирования Карабахского конфликта Люксембург и весь ЕС поддерживает инициативы Минской группы ОБСЕ”, - сказал Жан Аселборн.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации