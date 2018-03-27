Люксембург и весь ЕС поддерживает инициативы Минской группы ОБСЕ: Жан Аселборн
Министр иностранных дел и европейских вопросов Жан Аселборн считает, что настанет день, когда в формате Минской группы ОБСЕ будет найдено решение Карабахского конфликта.
Как передает«Арменпресс», об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром ИД Армении Эдвардом Налбандяном.“Хочу добавить, то в вопросе урегулирования Карабахского конфликта Люксембург и весь ЕС поддерживает инициативы Минской группы ОБСЕ”, - сказал Жан Аселборн.
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