Люксембург и весь ЕС поддерживает инициативы Минской группы ОБСЕ: Жан Аселборн

Министр иностранных дел и европейских вопросов Жан Аселборн считает, что настанет день, когда в формате Минской группы ОБСЕ будет найдено решение Карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс », об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром ИД Армении Эдвардом Налбандяном.

“Хочу добавить, то в вопросе урегулирования Карабахского конфликта Люксембург и весь ЕС поддерживает инициативы Минской группы ОБСЕ”, - сказал Жан Аселборн.