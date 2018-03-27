Генетическая экспертиза потребуется для опознания 37 жертв пожара в Кемерове

Генетическая экспертиза тел погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово займет до двух недель. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"У нас таких тел 37 человек, где нужно проводить генетическую экспертизу. До двух недель это займет", - сказал Бастрыкин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным на утро вторника, после пожара в торговом центре в Кемерово опознано 25 из 64 погибших, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Из 25 опознанных тел, 13 - дети. В разном возрасте, от четырех до 12-13 лет", - сказала Скворцова.

Между тем, спасатели сообщают, что планируют до конца вторника завершить разбор сгоревшего здания.