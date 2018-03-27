Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

В Ереване за неделю родились 386 младенцев


С 16-го по 22-е марта в поликлиники и амбулатории Еревана обратились 42804  граждан. Как сообщили «Арменпресс» из управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, за 16-22-е марта в Ереване родились  386 младенцев – 186 мальчиков и 200 девочек.


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