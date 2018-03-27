Среди погибших при пожаре в Кемерове насчитали 41 ребенка
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погиб 41 ребенок, свидетельствуют списки погибших, вывешенных в созданном родственниками жертв трагедии штабе.
Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, также подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
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