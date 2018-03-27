Путин пообещал жителям Кемерова, что все виновные в пожаре в ТЦ будут наказаны

Президент России Владимир Путин во вторник провел в Кемерове незапланированную встречу с инициативной группой граждан и пообещал им, что все виновные в пожаре, произошедшем в ТЦ "Зимняя вишня", понесут наказание, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Собравшимся гражданам, в числе которых находились родственники погибших и пострадавших при пожаре, президент сообщил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. "Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", - сказал Путин.

Президент РФ вторник посетил в областной больнице скорой медицинской помощи в Кемерове пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".



